Wiener A23: "Gesperrte Ausfahrt Simmering" wurde zu einem Park

Im ganzen Land ist sie bekannt, obwohl sie gar nie in Betrieb gegangen ist: die „Gesperrte Ausfahrt Simmering“ der A23 Südosttangente. Über Jahrzehnte hinweg hat ihr der Verkehrsfunk zu einem respektablen Bekanntheitsgrad verholfen. So gut wie niemand ist an ihr vorbeigekommen – zumindest akustisch.