Wien: Zwölfjähriger bei Einbruchstour erwischt

Ein erst zwölfjähriger Bub war scheinbar in der Nacht auf den Nationalfeiertag in Wien-Brigittenau als Einbrecher unterwegs. Ein Passant alarmierte die Polizei, weil er um 3.20 Uhr einen Einbruch in ein Geschäft in der Engerthstraße beobachtete.

Das Kind wurde dann von den Beamten erwischt, wie es aus dem eingeschlagenen Fenster eines Lokals kletterte. Der Zwölfjährige hatte eine geringe Menge Bargeld bei sich. Er gab zu, mit einem 13-jährigen Freund eingebrochen zu sein.