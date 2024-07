Großfahndung nach Einbruch bei Postpartner in Draßburg

Derzeit ist auf der Süd-Autobahn A2 bei Leobersdorf (NÖ) ein Großeinsatz der Landespolizeidirektion Burgenland im Gange. Hintergrund ist der Einbruch in eine Postpartnerfiliale in Draßburg (Bezirk Mattersburg) in der Nacht auf Montag.

Noch keine Informationen gibt es dazu, was beim Einbruch in der Draßburger Postpartnerfiliale gestohlen wurde und wie hoch der Sachschaden ist. Einem Bericht des ORF Burgenland zufolge haben am Montag Kriminalbeamte die Ermittlungen am Tatort aufgenommen.