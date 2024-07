Neusiedler See: Drei Menschen aus Seenot gerettet

Eine Gewitterzelle, die am Freitagabend über den Neusiedler See gezogen ist, hat für einen Einsatz der Feuerwehr Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung) gesorgt.

Zwei Stand-Up-Paddler und ein Hobby-Fischer mussten gerettet werden, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 19 Uhr alarmiert, da zwei Stand-Up-Paddler zwischen Mörbisch und Illmitz in Seenot geraten waren.

Schlauchboot im Sturm

Während des Einsatzes stießen die Retter außerdem auf ein kleines Schlauchboot mit einem Mann an Bord, das ebenfalls vom Sturm erfasst und abgetrieben wurde. Alle drei Personen wurden von der Besatzung des Mehrzweckbootes an Bord genommen und in den Hafen nach Mörbisch gebracht.