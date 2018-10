Wien: Zwei Mal bestraft: Ein Anwalt sieht rot

Rechtsanwalt Karl Bernhauser ist viel mit dem Auto unterwegs. In der Früh unter anderem auch auf der Wernhardtstraße in Wien-Ottakring. Dort wurde vor einiger Zeit überkopf eine Verkehrslichtanlage installiert. Von 6 bis 9 Uhr Früh wird stadteinwärts eine Fahrspur gesperrt – diese Spur gehört dann ausschließlich der Straßenbahn. Eine gleichartige Regelung gilt am Nachmittag in die Gegenrichtung.