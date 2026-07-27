Stromschlag: Mann in Wien schwer verletzt auf Gleisen gefunden

Der Bahnverkehr wurde umgehend eingestellt und die Einsatzkräfte verständigt. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien und der Polizei leisteten der Zeuge sowie ein weiterer Mann Erste Hilfe.

Am Sonntag gegen 9 Uhr entdeckte ein Zeuge einen verletzten Mann in der Baudißgasse in Wien-Simmering im Bereich des Bahnhofs Klein-Schwechat . Der Mann lag laut Polizeibericht bewusstlos auf den Gleisen.

Die Erhebungen der Polizeibeamten ergaben, dass der 32-Jährige vermutlich auf einen neben ihm abgestellten Waggon geklettert war. An einem Abschnitt der Oberleitung konnten Teile seiner Jacke sichergestellt werden.

Verbrennungen am Körper

Es wird davon ausgegangen, dass der Mann einen Stromschlag erlitt und anschließend vom Waggon stürzte. Der 32-Jährige zog sich dabei eine Kopfverletzung sowie Verbrennungen am Körper und an seiner Kleidung zu.

Er wurde von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Gleisbereich geborgen und anschließend von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand war zunächst nichts Näheres bekannt.