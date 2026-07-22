Zugsurfen auf Koralmstrecke: Wiener nach lebensgefährlicher Tat gefasst

Nach einem lebensgefährlichen Vorfall mit „Trainsurfern“ Samstagabend, bei dem drei Personen außen auf einem Zug der Koralmbahn mitgefahren sein sollen, hat die Polizei in Kärnten nun einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Der 19-jährige Wiener wird angezeigt, außerdem erwartet ihn eine saftige Rechnung - immerhin hatte der Koralmtunnel stundenlang gesperrt werden müssen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am Samstag hatten gegen 17.30 Uhr Augenzeugen die Polizei verständigt, nachdem am Bahnhof Kühnsdorf mehrere Jugendliche auf das Dach eines bereits in Richtung Graz fahrenden Zuges gestiegen waren. Zug musste in Tunnel halten Als eine Polizeistreife den nächsten Bahnhof in St. Paul im Lavanttal erreichte, hatte der Zug diesen bereits passiert, weshalb er im Koralmtunnel in einer Nothaltestelle angehalten wurde. Mitarbeiter der ÖBB beobachteten kurz darauf, wie zwei Jugendliche den Tunnel auf Kärntner Seite verließen.