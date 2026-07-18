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Kärnten

Koralmtunnel: Personen am Gleis bremsen Zugverkehr aus

Am Samstag hieß es für die Passagiere auf der Strecke warten.
18.07.2026, 19:37

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Nahaufnahme der Front eines ÖBB-Zuges.

Am Samstagabend gab es für die Passagiere auf der Strecke zwischen Graz und Klagenfurt kein Weiterkommen mehr. Die Züge wurden angehalten und mussten auf eine Weiterfahrt warten.

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Grund dafür waren „Personen im Gleisbereich“, wie es auf Nachfrage des KURIER seitens der ÖBB heißt. Passagiere in Graz konnten zwischenzeitlich sogar den Zug verlassen, um sich die Beine bis zur Weiterfahrt zu vertreten.

Verzögerung dauert an

Gegen 19.30 Uhr dauerte das Warten für die Passagiere noch an. „Die Verzögerung wird noch eineinhalb bis zwei Stunden dauern“, schätzte die ÖBB die Situation ein.  

Graz ÖBB Klagenfurt
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