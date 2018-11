Wien will leistbares Wohnen per Bauordnung erzwingen

Gerne rühmt sich die Stadt Wien des vergleichsweise hohen Anteils leistbarer Sozialwohnungen (also Gemeinde- oder geförderte Wohnungen). Nur: In den vergangenen Jahren ist der Anteil des geförderten Wohnbaus an der gesamten Neubauleistung von drei Viertel auf ein Drittel zurückgegangen, rechnet der grüne Planungssprecher Christoph Chorherr vor. Grund seien vor allem die stetig steigenden Grundstückspreise.

Die Stadt will jetzt gegensteuern. Die Bauordnungsnovelle, die am 29. November beschlossen wird, sieht im Rahmen der neuen Widmungskategorie „Geförderter Wohnbau“ eine Regelung mit reichlich Zündstoff vor: Künftig muss auf neu gewidmeten Wohnflächen ab einer Wohnnutzfläche von 5000 m² (entspricht ungefähr 50 Wohnungen) zu zwei Dritteln leistbarer Wohnraum geschaffen werden. Das bedeutet in diesem Fall eine Netto-Miete von fünf Euro pro Quadratmetern. Die oberirdischen Grundstückskosten werden mit 188 Euro pro Quadratmeter limitiert.

Bestehende Widmungen sind nicht betroffen. Sehr wohl aber sogenannte Aufzonungen – also Aufstockungen oder Zubauten bei bestehenden Gebäuden.

„Mit der neuen Widmungskategorie kurbeln wir den leistbaren Wohnbau im ganzen Stadtgebiet an“, ist Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ( SPÖ) überzeugt. Laut Chorherr soll damit wieder mindestens die Hälfte der neu errichteten Wohnungen leistbar sein.

Ob das tatsächlich gelingt, darüber scheiden sich die Geister. „Die Maßnahme klingt gut, ist aber reine Kosmetik und Populismus“, sagt Hans Jörg Ulreich vom gleichnamigen Bauträger. Bauprojekte würden deutlich verkompliziert, weshalb die Novelle nur begrenzt zur Schaffung von mehr leistbaren Wohnungen beitragen werde.