Ein Mann soll am Samstagabend in Wien-Wieden gleich mehrere Frauen belästigt und körperlich attackiert haben. Die Polizei wurde gegen 22.45 Uhr in den Alois-Drasche-Park gerufen, wo sie den Mann rasch ausfindig machen konnte. Auf die Beamten machte der Mann den Eindruck, unter Drogen zu stehen. Laut Polizeibericht stürmte der 32-jährige Bulgare plötzlich auf die Beamten zu, spuckte eine Polizistin an, packte sie an den Unterarmen und versetzte ihr mit seiner Stirn mehrere Stöße gegen den Kopf, wodurch sie verletzt wurde.

Der Mann wurde unter Anwendung von Körperkraft festgenommen. Während der Festnahme setzte er sich laut Polizei heftig zur Wehr und trat mehrfach um sich, weshalb ihm sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt wurden. Bei der Personsdurchsuchung stellten die Beamten Cannabis sicher. Frau ins Kinn gebissen, gewürgt und Oberteil zerrissen Betroffene gaben an, dass der 32-Jährige zunächst versucht habe, eine 29-jährige Frau, die gemeinsam mit einer Freundin auf einer Parkbank saß, gegen ihren Willen zu küssen. Als sich die Frau wehrte, soll der Mann ihr ins Kinn gebissen, sie geschlagen und ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht gedrückt haben. Zwei weitere Frauen, die der 29-Jährigen zu Hilfe eilten, soll der Tatverdächtige ebenfalls attackiert haben. Eine Frau soll er gewürgt, einer weiteren das Oberteil zerrissen haben. Beide gaben zudem an, dass der mutmaßliche Täter auch versucht habe, sie zu beißen und/oder zu küssen.