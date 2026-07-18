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Wien

Messerattacke in Favoriten: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der Täter ist auf der Flucht, nach ihm wird gefahndet. Das Opfer liegt im Spital und schwebt in Lebensgefahr.
18.07.2026, 11:01

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Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt.

Passanten beobachteten in der Nacht auf Samstag am Laubeplatz in Favoriten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und verständigten den Polizeinotruf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen 19-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden liegend vor.

Der mutmaßliche Täter war laut Zeugen bereits vom Tatort die Alxingergasse stadtauswärts geflüchtet. Polizisten der WEGA leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Der 19-Jährige wurde anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Es besteht Lebensgefahr.

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Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief bisher ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu der Bluttat werden im Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.

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