Messerattacke in Favoriten: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Passanten beobachteten in der Nacht auf Samstag am Laubeplatz in Favoriten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und verständigten den Polizeinotruf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie einen 19-jährigen Mann mit mehreren Stichverletzungen blutend am Boden liegend vor.

Der mutmaßliche Täter war laut Zeugen bereits vom Tatort die Alxingergasse stadtauswärts geflüchtet. Polizisten der WEGA leisteten bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien Erste Hilfe. Der 19-Jährige wurde anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Es besteht Lebensgefahr.