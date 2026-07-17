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Wien

Frau und Kinder von Ex-Mann in Wien attackiert: Täter flüchtig

Die Frau erlitt eine blutende Kopfverletzung. Der Einjährige wurde ebenfalls am Kopf verletzt.
17.07.2026, 13:24

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Die Polizei fahndet intensiv nach einem 40-Jährigen, der seine Ex-Frau in Wien-Floridsdorf am Donnerstagabend attackiert haben soll. Der Mann habe die 36-Jährige aus dem Aufzug eines Mehrparteienhauses gezerrt. Dabei soll der Kinderwagen des einjährigen Kindes umgekippt sein, wodurch der Bub am Kopf verletzt wurde. Dann habe er die Frau geschlagen und getreten, berichtete ein Polizeisprecher der APA am Freitag. Sie wurde mit einer blutenden Kopfwunde ins Spital gebracht.

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Auch die zweijährige Tochter soll bei dem Vorfall in der Kürschnergasse zu Boden gestoßen worden sein, blieb nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt. Der russische Staatsbürger steht zudem im Verdacht, das Auto der Frau beschädigt, ihr Mobiltelefon zerstört und ihren Führerschein an sich genommen zu haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bisher ohne Erfolg.

40-Jähriger polizeilich bekannt

Der Verdächtige war bereits einschlägig polizeibekannt, berichtete der Polizeisprecher der APA. Gegen ihn sei bereits in der Vergangenheit einmal ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen worden.

Floridsdorf
Agenturen  | 

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