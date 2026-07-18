Dreiste Einbrecher machten es sich in Wiener Wohnung gemütlich
Zwei besonders dreiste Einbrecher schlugen am Donnerstag im Bezirk Leopoldstadt zu. Eine Frau sowie ein Mann sollen gegen 22 Uhr über ein offenstehendes Oberlicht in eine ebenerdig gelegene Wohnung eingestiegen sein.
Dort sollen sie laut Polizeibericht Kleidungsstücke des Wohnungsinhabers aus dem Fenster geworfen haben, breiteten sich auf dessen Bett aus und rauchten in der Wohnung. Zudem bedienten sie sich am Kühlschrank, nutzten die Dusche und zogen anschließend Kleidung des Wohnungsinhabers an.
Als der Wohnungsinhaber nach Hause zurückkehrte und die beiden in seiner Wohnung antraf, verständigte er den Polizeinotruf.
Mann flüchtete leicht bekleidet vor der WEGA
Polizisten der Polizeiinspektion Tempelgasse konnten eine 27-jährige Serbin festnehmen. Ihr leicht bekleideter Komplize, ein 38-jähriger libyscher Staatsangehöriger, flüchtete zunächst, wurde jedoch nach kurzer Verfolgung von Beamten der WEGA angehalten und festgenommen.
In der Vernehmung behauptete der 38-Jährige, in der Wohnung zu wohnen. Eine Vernehmung der 27-Jährigen war aufgrund ihres augenscheinlich durch Suchtmittel beeinträchtigten Zustandes zunächst nicht möglich.
Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte den Verdacht. Die Frau stand unter dem Einfluss von THC und Kokain. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 38-Jährige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die 27-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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