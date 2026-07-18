Dreiste Einbrecher machten es sich in Wiener Wohnung gemütlich

Zwei besonders dreiste Einbrecher schlugen am Donnerstag im Bezirk Leopoldstadt zu. Eine Frau sowie ein Mann sollen gegen 22 Uhr über ein offenstehendes Oberlicht in eine ebenerdig gelegene Wohnung eingestiegen sein.

Dort sollen sie laut Polizeibericht Kleidungsstücke des Wohnungsinhabers aus dem Fenster geworfen haben, breiteten sich auf dessen Bett aus und rauchten in der Wohnung. Zudem bedienten sie sich am Kühlschrank, nutzten die Dusche und zogen anschließend Kleidung des Wohnungsinhabers an.

Als der Wohnungsinhaber nach Hause zurückkehrte und die beiden in seiner Wohnung antraf, verständigte er den Polizeinotruf.