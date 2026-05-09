Am Westbahnhof gilt seit vergangenem Freitag, den 8. Mai, das neue Alkoholverbot. Beim Fritz-Imhoff-Park in Mariahilf nahe der U6-Station Gumpendorfer Straße wurde eine Schutzzone eingerichtet. Sanktioniert wurde das Verbot von der Polizei prompt Freitagnacht bis in die frühen Morgenstunden bei einer Schwerpunktaktion. Ziel des Verbots ist laut Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Polizeichef Gerhard Pürstl, Gewalttaten vorzubeugen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu verbessern.

In Zusammenarbeit mit der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien und mehreren Einheiten der Landespolizeidirektion Wien wurden zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Im Vordergrund stand laut Polizei zunächst die Aufklärung über das Verbot sowie, auf die neuen Regelungen aufmerksam zu machen und das Sicherheitsgefühl vor Ort zu stärken. Bilanz der Kontrollen: Festnahmen und Anzeigen Insgesamt kam es bei der Schwerpunktkontrolle zu sieben Festnahmen nach fremdenrechtlichen Bestimmungen und 58 verwaltungsrechtlichen Anzeigen, unter anderem wegen Missachtung des Alkoholverbots.