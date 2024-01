Als eines der Vorbilder wurde heute der Jardin Atlantique in Paris genannt, eine Überplattung beim Bahnhof Montparnasse. Ab wann in Wien an den Gleisen der Westbahn gechillt werden darf, ist noch völlig offen. Der durchgeführte Planungs- und Beteiligungsprozess gilt laut Stadt als Basis für die Erarbeitung eines Stadtteilentwicklungskonzept. Bis am Westbahnareal tatsächlich mit der Umgestaltung begonnen wird, wird es noch dauern.

Denn zuvor wird die ÖBB Anlagen beim Westbahnhof modernisieren, da werden die Flächen noch für die Baustellenlogistik benötigt, wie Angelo ausführte. Die Arbeiten für die Parkterrasse könnten dann ab 2030 starten, hieß es heute. Ein möglicher Zeitpunkt für die Fertigstellung wurde noch nicht genannt.