Wiens FPÖ-Chef Nepp: „Es gibt auch konstruktive Kräfte in der Sozialdemokratie“

Keiner hat dann aber die Konsequenz, das auch durchzuziehen und zu sagen, bei Integrationsverweigerung gibt es keine Sozialleistungen mehr. Der Herr Mahrer, der hat überhaupt ein komplett anderes System, der möchte die Kinder dann drei Jahre verpflichtend in den Kindergarten stecken, wo wir jetzt schon wissen, dass die Elementarpädagogen und -pädagoginnen maßlos überfordert sind und eine Entlastung brauchen und nicht noch mehr Kinder, die überhaupt kein Deutsch mehr können. Und die Neos und die Grünen wollen einen Sommerkurs haben, der allerdings nicht verpflichtend ist. Und so wird das leider nicht funktionieren.

Die Herangehensweise ist bei allen Parteien unterschiedlich. Wir sagen zum Beispiel, im Bereich Bildung ist es notwendig, im Alter von drei Jahren eine Sprachstandsfeststellung bei Kindern zu machen. Das heißt, es wird geschaut, ob sie die einfachsten Begriffe altersgerecht verstehen. Wenn das ein dreijähriges Kind nicht kann, dann liegt es am Elternhaus. Und dann müssen die Eltern gemeinsam mit den Kindern in verpflichtende Deutschkurse gehen. Und es muss Konsequenzen bei Integrationsverweigerung geben – wie gestrichene Sozialleistungen.

Warten wir einmal ab, wie es ausgeht. Wenn Bürgermeister Ludwig wirklich das schlechteste Ergebnis der Wiener SPÖ in der Zweiten Republik einfährt, dann werden auch dort Köpfe rollen. Dann kann es sein, dass Ludwig seine Politpension im Roten Kleingartenverein verbringt und dass konstruktive Kräfte in der Sozialdemokratie kommen – und die gibt es.

Unsere Position hat sich nicht verändert. Wir sagen immer, Staat und Politik gehören getrennt von Religion. Ich möchte keine Einmischung in die eine oder andere Richtung. Was wir sehen, ist, dass es zu einer Annäherung gekommen ist. Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien oder dem Ostblock unterstützen uns, weil sie sagen, dass sie auch etwas leisten mussten, um hier Staatsbürger zu werden. SPÖ-Chef Ludwig will, dass die Staatsbürgerschaft verteilt wird wie ein Ramschartikel. Das sehen Zuwanderer, die durch Leistung Staatsbürger geworden sind, ebenfalls kritisch.

Wenn man sich die Wahlbeteiligung bei der Wirtschaftskammerwahl ansieht, dann ist erschütternd, dass so viele Unternehmer auf diese Wirtschaftskammer pfeifen, weil sie sich einfach nicht mehr vertreten fühlen. Und dass Herr Ruck mit dem Herrn Ludwig immer Hand in Hand geht, das sind ja politische Zwillinge, das wissen wir eh schon lang.

Ich habe auch einen unternehmerischen Hintergrund und wir haben ein Familienunternehmen, unter anderem auch eine Filiale im 1. Bezirk. Ich bin dort aufgewachsen, kenne mich dort aus und viele sprechen mich darauf an, dass es ein Todesstoß für den Bezirk wäre. Es steckt ein anderer Plan dahinter: In Wirklichkeit ist es nur der erste Schritt für eine City-Maut.

Seit der Corona-Krise haben wir immer noch mit gesellschaftlichen Auswirkungen und einer gewissen Spaltung zu kämpfen. Hinterfragen Sie manchmal die Rolle der FPÖ in dieser Zeit?

Ich hinterfrage eher die Rolle von Bürgermeister Ludwig, denn er hat den längsten Lockdown in Wien verhängt. Es ist mein Versprechen, dass wir einen Corona-Untersuchungsausschuss auf Wiener Landesebene machen, wenn wir es schaffen, 25 Mandate zu erringen, weil es sind viele Hunderte Millionen rausgeschossen worden, etwa für sinnlose Tests.

Viele Parteien haben die Wien-Liebe in den Fokus gestellt. Darum zum Abschluss auch an Sie die Frage: Was lieben Sie in Wien am meisten?

Die liebenswerten Menschen in Wien.