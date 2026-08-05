2,3 Promille: Mann bedroht in Wien Ex-Frau mit Messer und flüchtet

Ein 49-Jähriger soll Dienstagmittag seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung in Wien-Währing mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Außerdem bedrohte er sie mit einem Teppichmesser mit dem Umbringen.

Erst als die Frau laut um Hilfe rief, ließ er von ihr ab und flüchtete. Dabei schnappte er sich ihren Rucksack und fuhr unbefugt mit ihrem Auto davon. Einen Führerschein hat der serbische Staatsbürger laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger nicht, berichtet die APA.

Polizei nahm Serben fest

Haßlinger zufolge hatten die beiden eine On/Off-Beziehung. Am Dienstag eskalierte die Situation in ihrer Wohnung im Währinger Bezirksteil Pötzleinsdorf völlig. Der Serbe verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Partnerin. Nach den Attacken flüchtete er mit ihrem Pkw zu seiner Wohnung in Döbling. Dort nahm ihn die Polizei fest. Ein Alkoholvortest ergab, dass der Mann rund 2,3 Promille hatte.