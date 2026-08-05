26-Jähriger soll in Wien zwei Jugendliche vergewaltigt haben

Ein 26-jähriger Mann steht unter Verdacht, in seiner Wohnung in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zwei 16-jährige Mädchen vergewaltigt zu haben. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatte eines der Opfer am Dienstag um 5 Uhr den Polizeinotruf angerufen und gesagt, dass sie und ihre gleichaltrige Freundin in der Wohnung missbraucht worden seien. Die Ermittler forschten die mutmaßliche Tatwohnung unweit der Äußeren Mariahilfer Straße aus.

Kräfte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) fuhren zu der Adresse und nahmen im Stiegenhaus den tatverdächtigen afghanischen Staatsbürger, der in dieser Wohnung gemeldet ist, fest. Die beiden Jugendlichen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Spurensicherung erfolgte. Sie waren bereits seit mehreren Tagen aus einer betreuten Wohneinrichtung abgängig gemeldet und dürften sich zumindest seit 2. August in der Wohnung aufgehalten haben. Dabei war eine Zeit lang noch eine dritte Bekannte dabei, aber es kamen auch in wechselnden Besetzungen Männer vorbei.

Drogen sichergestellt

Die Beteiligten sollen Drogen konsumiert haben, wobei es nicht nur um Cannabis gegangen sein dürfte. Die WEGA stellte in der Wohnung auch ein Säckchen mit einem weißen Pulver, möglicherweise Kokain oder Crystal Meth, sicher. Die Ermittelnden gehen davon aus, dass der 26-Jährige die beiden Mädchen zumindest einmal vergewaltigt haben soll. Für weitere Tatbeteiligte fanden sich bisher keine Hinweise. Der Verdächtige verweigerte die Aussage und jegliche Kooperation mit den ermittelnden Beamten der Außenstelle West des Landeskriminalamtes. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt eingeliefert.