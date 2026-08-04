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Brand in Bürogebäude: Muthgasse musste gesperrt werden
In der Wiener Muthgasse kam es am frühen Dienstagabend zu einem Brand in einem Bürogebäude, es gab Verletzte.
Großeinsatz in Heiligenstadt: In einem Bürogebäude in der Muthgasse kam es am Dienstag gegen 16.45 Uhr zu einem Großbrand.
Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien waren vor Ort, die Polizei musste die gesamte Straße sperren. Der Brand brach in den Räumlichkeiten eines Bürogebäudes aus, in dem Gebäude befindet sich auch die Botschaft der Elfenbeinküste.
Bei dem Brand wurden laut Einsatzkräften drei Personen verletzt, sie wurden mit Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert.
Zur Brandursache ist aktuell noch nichts bekannt, die Ermittlungen laufen.
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