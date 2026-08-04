Brand in Bürogebäude: Muthgasse musste gesperrt werden

Großeinsatz in Heiligenstadt: In einem Bürogebäude in der Muthgasse kam es am Dienstag gegen 16.45 Uhr zu einem Großbrand.

Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien waren vor Ort, die Polizei musste die gesamte Straße sperren. Der Brand brach in den Räumlichkeiten eines Bürogebäudes aus, in dem Gebäude befindet sich auch die Botschaft der Elfenbeinküste.