Wien-Währing: Mann stürzte von Terrasse auf Gehsteig

Am Mittwochvormittag verunfallte ein 45-jähriger Mann, der sich laut eigenen Angaben auf seiner Terrasse in der Währinger Straße in die Sonne legen wollte. Er dürfte das Gleichgewicht verloren haben und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe. Dort landete er auf dem Gehsteig.

Der Mann erlitt laut Polizei mehrere schwere Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt untersuchte den Unfallhergang und konnte die Schilderungen des Mannes vorerst bestätigen.

