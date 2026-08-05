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Wien

2,3 Promille: Mann prügelt auf Ex-Freundin ein und bedroht sie mit Messer

Der 49-Jährige schlug und trat seine Ex-Partnerin, flüchtete betrunken mit ihrem Auto und wurde schließlich von der Polizei festgenommen.
05.08.2026, 14:12

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 49-Jähriger soll Dienstagmittag seine Ex-Partnerin in ihrer Wohnung in Wien-Währing mit Schlägen und Tritten traktiert haben. Außerdem bedrohte er sie mit einem Teppichmesser mit dem Umbringen.

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Erst als die Frau laut um Hilfe rief, ließ er von ihr ab und flüchtete. Dabei schnappte er sich ihren Rucksack und fuhr unbefugt mit ihrem Auto davon. Einen Führerschein hat der serbische Staatsbürger laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger nicht, berichtet die APA.

Polizei nahm Serben fest

Haßlinger zufolge hatten die beiden eine On/Off-Beziehung. Am Dienstag eskalierte die Situation in ihrer Wohnung im Währinger Bezirksteil Pötzleinsdorf völlig. Der Serbe verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Partnerin. Nach den Attacken flüchtete er mit ihrem Pkw zu seiner Wohnung in Döbling. Dort nahm ihn die Polizei fest. Ein Alkoholvortest ergab, dass der Mann rund 2,3 Promille hatte.

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Er wurde unter anderem wegen versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt, dazu kamen weitere straf- und verwaltungsrechtliche Delikte. Auch das unbefugte Fahren eines Pkw unter Alkoholeinfluss ohne Lenkberechtigung wurde zur Anzeige gebracht. Nicht zuletzt wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Wien Blaulicht Währing Döbling
Agenturen, safran  | 

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