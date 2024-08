Mann in Wien-Währing misshandelt und eingesperrt

Ein 35-Jähriger wurde Freitagabend in Wien-Währing in eine Wohnung gelockt und dort gefesselt, bedroht und misshandelt. Anscheinend wollte man so Geld im fünfstelligen Euro-Bereich von ihm erpressen. Doch dem Mann gelang die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr. Unter einem Vorwand, so berichtet die Polizei, wurde der 35-Jährige in die Wohnung gelockt. Dort warteten bereits zwei syrische Männer im Alter von 23 und 24 Jahren auf ihn. Sie sollen den 35-Jährigen dann "bearbeitet" haben.

Erst nahmen sie dem Opfer Bargeld und das Handy weg. Dann forderten sie weitere Euro.

Opfer befreite sich

Dem Opfer gelang es allerdings nach einiger Zeit, sich zu befreien. Der Mann flüchtete über den Balkon und holte Hilfe. Die Polizei wurde alarmiert.