Vienna City Marathon und Halbmarathon bereits ausgebucht

Zwei bis zweieinhalb Monate früher als im vergangenen Jahr sind die Bewerbe für den Marathon und den Halbmarathon beim Vienna City Marathon (VCM) am 19. April 2026 ausgebucht. Das ist so früh wie nie zuvor, bestätigt der Sprecher des Events Andreas Maier . Im Vorjahr seien die Bewerbe erst rund um Weihnachten ausgebucht gewesen, in den Jahren davor sogar erst im Februar.

Dass es einen Trend gebe, an Sportevents wie dem VCM teilzunehmen, zeige sich in ganz Österreich, sogar in ganz Europa, sagt Maier. "Es melden sich immer mehr junge Menschen an, die das als Teil ihres Lebensstils sehen und die positive Ausnahmestimmung in der Stadt erleben wollen." Außerdem bemerke man an den Anmeldungen, dass der Frauenanteil stetig ansteige.

Während Marathon und Halbmarathon bereits ausverkauft sind, kann man sich für die Staffel noch anmelden. Aber auch da seien nur wenige Plätze übrig, sagt Maier.

Wer die Anmeldung verpasst hat, kann sich derzeit noch auf die Warteliste setzen lassen. "Es gibt reservierte Plätze etwa für Reisebüros und Charity-Firmen, bei denen sich vielleicht herausstellt, dass nicht alle Startplätze benötigt werden", sagt Maier. Sollten diese Plätze wieder frei werden, werden sie an die Personen auf der Warteliste weitergegeben.