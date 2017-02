Wien versinkt im Schnee: Winterdienst im Volleinsatz

Wie beinahe jedes Jahr traf der Schnee die Bundeshauptstadt völlig unerwartet. In der Nacht auf Mittwoch wurden in Wien auf der Hohen Warte laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zwölf Zentimeter Neuschnee gemessen. Im langjährigen Vergleich kommt eine solche Schneemenge innerhalb einer 24-Stunden-Periode durchschnittlich ein Mal pro Winter vor. Der Großteil des Neuschnees fiel aber in der vergangenen Nacht innerhalb von nur zwei Stunden - das gebe es nur alle paar Jahre, hieß es von der ZAMG.

Bilder: Wien versinkt im Schnee

Die nächtlichen Schneefälle in Wien haben die Mitarbeiter der MA 48 am Mittwoch zeitig aus dem Bett geholt. Um 3.00 Uhr rückte die gesamte Straßenreinigung aus, um der weißen Pracht auf den Straßen Herr zu werden. Am Vormittag waren insgesamt 1.650 Personen mit 350 Raum- und Streufahrzeugen im Einsatz, teilte die MA 48 in einer Aussendung mit.

Unterstützung erhielt der städtische Winterdienst erneut von privaten Schneeräumern. Die Stadt kümmert sich insgesamt um 2.800 Kilometer Straße bzw. um eine Fahrbahnfläche von 23 Millionen Quadratkilometern. Auch 610.000 Laufmeter Gehsteige, Stiegen und kombinierte Geh- und Radwege sowie rund 24.000 Straßenübergänge sowie das gesamte Radnetz fallen in die Verantwortung der orangen Truppe. Für die Autobahnen und Schnellstraßen einschließlich der Südosttangente ist wiederum die Asfinag zuständig.

"In Wirklichkeit gibt es ja bei 800.000 zugelassenen Autos in Wien schon bei Regen ein bisschen eine Verzögerung und bei Schnee natürlich auch. Wir sind das ja gar nicht mehr gewöhnt aus den vergangenen Wintern", sagte Josef Thon, Chef des Winterdienstes, am frühen Morgen im Radio Wien-Interview.

Kurzparkzonen nicht aufgehoben

Foto: KURIER/Daniela Wahl Hunderte Menschen und über 80 Schneefahrzeuge sind seit Dienstagabend für die Wiener Linien im Einsatz, dennoch sorgt der Schnee auch für Probleme beim öffentlichen Verkehr. Verzögerungen gibt es bei Straßenbahnen und Bussen, die U-Bahn und die Schnellbahn fahren großteils normal. Der Grund: Der Verkehr fließe insgesamt langsamer, durch häufigere Unfälle gebe es mehr Blockaden auf den Strecken und bei Schneelage nehme auch die Zahl der Falschparker zu. Laut Aussendung der Verkehrsbetriebe waren einige hundert Mitarbeiter und mehr als 80 Schneefahrzeuge seit Dienstagabend damit beschäftigt, 1.065 Bim-Stationen, 4.132 Bushaltestellen und knapp 180 Kilometer Straßenbahngleise eis- und schneefrei zu halten. Nicht aufgehoben werden in Wien heute übrigens die Kurzparkzonen - dafür hat es noch zu wenig geschneit.

Die Wiener Außenringautobahn A21 musste um 3.30 Uhr im gesamten Verlauf für Lkw über dreieinhalb Tonnen gesperrt werden. Die Sperre ist kurz vor 7.00 Uhr wieder aufgehoben worden. Am Flughafen Wien kämpft man eher mit der Kälte als mit dem Schnee: Dort gibt es Verzögerungen von zehn bis 15 Minuten bei einigen Flügen, weil alles enteist werden muss.

Die historisch höchste Neuschneemenge in 24 Stunden gab es in Wien mit 30 Zentimetern übrigens am 27. März 1969 und am 27. Jänner 2005.

Vignetten-Aufkleben wegen Kälte tückisch

Unterdessen machen die kalten Temperaturen, die in Österreich seit Wochen herrschen, das Aufkleben der neuen Autobahnvignetten tückisch. "Ist die Scheibe kälter als fünf Grad Celsius, besteht die Gefahr, dass die Vignette nicht richtig haftet. Löst sie sich ab und wird dabei beschädigt, wird sie ungültig", warnte ÖAMTC-Juristin Ursula Zelenka.

Foto: KURIER/Daniela Wahl Hat man keine Garage, die das Auto vor den frostigen Temperaturen schützt, rät die ÖAMTC-Expertin, am besten das Wageninnere und die Innenseite der Windschutzscheibe durch eine kurze Fahrt mit eingeschaltetem Warmluftgebläse zu erwärmen. Dann die Anbringungsstelle sorgfältig trockenreiben und die Vignette ankleben.

"Nicht versuchen, mit einem heißen Föhn die Scheibe zu erwärmen", warnte Zelenka. "Durch den großen Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur kann es zu Spannungen und zum Bruch der Scheibe kommen." Außerdem empfahl die ÖAMTC-Juristin, den unteren Abschnitt der Trägerfolie gut aufzubewahren. Darauf befindet sich die Seriennummer, die als Kaufnachweis dient und die Erstattung der Vignette garantiert, wenn es beispielsweise zu einem Bruch der Windschutzscheibe kommt.

