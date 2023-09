Wien: Vater soll Baby geschüttelt und Ehefrau geschlagen haben

Beamte der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz wurden am Samstagnachmittag gerufen, weil eine Frau mit ihrem Baby einer Freundin mitteilte, dass sie von ihrem Ehemann in der Wohnung angegriffen worden war. In der Nacht soll es zu einem Streit um das gemeinsame einjährige Kind gekommen sein, im Zuge dessen der 29-Jährige Österreicher der Frau mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Dann soll er das Kind gepackt und heftig geschüttelt haben.

Der Mutter gelang es, mit dem Kind aus der Wohnung zu flüchten. Die Polizisten nahmen den 29-Jährigen vor Ort fest. Gegen ihn wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Frau wurde mit ihrem Kind zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, es dürfte beiden aber den Umständen entsprechend gut gehen.

Hilfe bei Gewalt

Der Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Ansprechpartner: Frauenhelpline: 0800 222 555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

