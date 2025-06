Erhebung: Nicht-EU-Bürger shoppen am liebsten in der Inneren Stadt

Wiens Flair dürfte generell anregend für Shopper sein: Die durchschnittlichen Ausgaben betragen 1.072 Euro pro Einkauf und sind damit fast doppelt so hoch wie der Österreich-Durchschnitt, der bei 616 Euro liegt. Dass der Tourismus in der Bundeshauptstadt boomt, erkennt man auch an den Umsätzen.

Demnach wurden 66 Prozent der landesweit getätigten Ausgaben in Wien gemacht – und davon 95 Prozent in der Inneren Stadt . Damit entfallen fast zwei Drittel (63 Prozent) der Shoppingausgaben auf die City.

Letzteres zog erst am Donnerstag Bilanz. „Durch regelmäßige Studien in den vergangenen Jahren wissen wir, dass jeder 4. bis 5. Teilnehmer eines Verbandskongresses in Wien im Austria Center Vienna zu Gast ist“, hieß es in einer Aussendung. Zudem sei das vergangene Geschäftsjahr mit 60 Veranstaltungen und rund 130.000 Teilnehmenden „überaus erfolgreich“ gewesen. Insgesamt konnten 15,4 Millionen Euro an Umsätzen aus Veranstaltungen erwirtschaftet werden.

Die rund 50 internationalen Organisationen, die in Wien ansässig sind und der renommierte Forschungs- und Wissenschaftsbereich tragen zusätzlich zur Attraktivität für Kongressveranstalter bei. Was sowohl für Fernreisende und Kongressgäste förderlich ist: Stolze 195 Destinationen in 65 Ländern sind durch 72 Fluglinien mit Wien verbunden.