Wien erneut einziges Bundesland mit Wirtschaftswachstum

Wie berichtet, will Rot-Pink Investitionen in Digitalisierung und KI tätigen, internationale Betriebsansiedlungen fördern und sich um ein riesiges Rechenzentrum bemühen. "Damit sichern wir Jobs, Wertschöpfung und Wiens Position als führenden Wirtschafts-und Technologiestandort“, so Ludwig.

Pharmaindustrie und Tourismus vorteilhaft

Wien (und Tirol) konnten besonders von der angesiedelten Pharmaindustrie profitieren. Auch der Tourismus war für die Bundeshauptstadt von Vorteil.

Im Vorjahr gab es in Österreich ein Plus auf 154,3 Millionen Nächtigungen, vor allem Wien konnte mit einem Nächtigungsplus von über 9 Prozent hervorstechen, so die Analyse. Aufgrund der stark gestiegenen Kosten sei die Wertschöpfung in diesem Bereich trotzdem zurückgegangen, was vor allem für die westlichen Bundesländer einen starken Dämpfer darstellte.

Auch eine kürzlich veröffentlichte Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO bestätigt das. Demnach konnte Wien bei den Winternächtigungen als einziger Landesteil seine „Umsätze auch in realer Rechnung steigern.“