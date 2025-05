Wien erobert weltweit Platz 1 als Kongressmetropole zurück

In Wien liegt von je her ein großer Fokus auf Kongressen. Die kürzlich vorgelegte Bilanz zu Tagungen und Kongressen im Jahr 2024 hat das einmal mehr unterstrichen: Insgesamt haben 6.619 Kongresse und Firmentagungen haben in Wien stattgefunden - ein Höchstwert.

Nun wurde zudem ein Ranking veröffentlicht, das den internationalen Stellenwert von Wien deutlich unterstreicht.