Rekord bei Kongressgästen: Was Bill Gates vom Wiener Tourismus lernen kann

Mit 18,9 Millionen touristischen Nächtigungen in Wien im Jahr 2024 wurde ein Plus von neun Prozent verzeichnet. Damit sei der bisherige Bestwert, der 2019 aufgestellt wurde, um sieben Prozent übertroffen worden. Im Jahr 2023 sei man noch zwei Prozent darunter gelegen.So übertraf der vorjährige Nächtigungsumsatz bereits im November den Ganzjahreswert von 2023 – eine Premiere in der Statistik. Nach den deutschen ( 3,46 Millionen Nächtigungen) und inländischen Gästen verzeichneten jene aus den Vereinigten Staaten die drittmeisten Nächtigungen mit einer Zahl von 1,22 Millionen. Neben Deutschland und Österreich und den USA verzeichnen vor allem europäische Quellmärkte Zuwächse. So etwa Italien mit 1,035 Millionen Nächtigungen (plus von 14 Prozent) und auch Großbritannien mit 798.000 Nächtigungen, was einem Plus von 17 Prozent entspricht.