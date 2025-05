Es geht um Siebenschläfer, Schafsnasen oder Perlrenetten und 100 andere ... richtig ... Apfelsorten.

Die Rede ist vom Apfelkulinarium auf Burg Forchtenstein im nördlichen Burgenland. Die Veranstaltung mit rund 2.000 Teilnehmern war auch im Vorjahr ein voller Erfolg und steht - mit leichtem Augenzwinkern gemeint - stellvertretend für all die großen Tagungen und Kongresse in ganz Österreich, die eben nicht nur in Wien und den Landeshauptstädten stattfinden.

Auch Großkongresse in Alpbach, Steyr, Zell am See, Oberwart, Telfs oder Schladming lockten im Vorjahr wieder jeweils mehr als 1.000 Teilnehmer an, wie Renate Androsch-Holzer, Präsidentin des ACB (austrian convention bureau) erzählt. 85 solcher Großkongresse wurden im Vorjahr österreichweit durchgeführt. Als größtes zertifiziertes Green Meeting galt 2024 der Europäische Radiologenkongress mit 18.500 Besuchern und Besucherinnen.