Wien: Toter Mann nach Brand in einer Wohnung entdeckt

Bei einem Zimmerbrand in einem mehrstöckigen Wohngebäude in der Märzstraße wurde am Montag kurz vor Mitternacht eine tote Person gefunden. Ein Nachbar hatte den Brand in der Wohnung im fünften Stock bemerkt und alarmierte die Feuerwehr.

Polizei brach Türe auf

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehrleute wurde die Eingangstüre von der Polizei aufgebrochen. Dadurch kam es zu einer Verrauchung des Stiegenhauses – die Polizisten konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehrleute bekämpften das Feuer unter Atemschutz. Dabei entdeckten sie eine tote Person in einem Zimmer der Brandwohnung. Während der Brand in der Wohnung abgelöscht wurde, kontrollierten weitere Feuerwehreinsatzkräfte das Stiegenhaus und gefährdete Wohnungen. Weitere Personen waren aber nicht in Gefahr.

Gleichzeitig wurde das Gebäude belüftet. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde die Brandwohnung noch mittels Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Es war keine weitere Gefahr mehr festzustellen. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt untersucht.