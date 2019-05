Brand in Simmering: Soforthilfe für Bewohner zugesagt

370 Menschen aus 190 Wohnungen können nach dem verheerenden Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Simmering vorläufig nicht zurück in ihre Wohnungen. Ein Feuer im Dachgeschoß hatte sich am Samstag derart rasch ausgebreitet, dass 180 Feuerwehrmänner mit 40 Fahrzeugen gegen die Flammen ankämpften - der KURIER berichtete.

Zwar konnten alle Bewohner in Sicherheit gebracht werden, viele von ihnen hatten aber nur Handy und Geldtasche dabei. Mittlerweile steht fest, dass zahlreiche Familien ihr gesamtes Hab und Gut bei dem Großbrand verloren haben.

Während die Ursache des Brandes weiter unbekannt ist, gehen am Montag die Sicherungsmaßnahmen weiter. Unter anderem geht es dabei darum, das Gebäude soweit zu sichern, dass die Bewohner zumindest jene Habseligkeiten aus dem Gebäude holen können, die den Brand überstanden haben.

Einige Hausbewohner konnten bereits in Begleitung von Feuerwehr oder Polizei kurzzeitig in die Wohnungen zurück. Sie durften Wichtiges wie Ausweise, Medikamente und Geld holen.