Über 100 Fundkatzen warten auf ihre Familien

Wer in der Landeshauptstadt seine Katze vermisst, sollte einen Blick in den Online-Fundservice für Haustiere der Stadt Wien werfen. Dort veröffentlicht die Abteilung Veterinäramt und Tierschutz alle aufgelesenen Vierbeiner.

Derzeit ist die Liste jener Samtpfoten, die auf ihre Halterinnen und Halter warten, auffällig lang: Seit dem 1. Juni wurden 219 Fundkatzen gemeldet. Nur 85 von ihnen konnten bisher nach Hause zurückkehren. Damit warten mehr als 100 Tiere weiterhin auf ihre Besitzerinnen und Besitzer, wie das Veterinäramt in einer Aussendung berichtet. Entlaufen oder gestürzt Und das, obwohl die meisten ein Zuhause haben dürften, wie Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramtes, erklärt: „Unsere Erfahrung zeigt, dass sehr viele Katzen, die in Wien gefunden werden, gesund, gepflegt und gut genährt sind. Es spricht also vieles dafür, dass diese Katzen ein Zuhause hatten, bevor sie als Fundtiere im Tierquartier gelandet sind.“