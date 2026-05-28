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St. Pölten

Schwer verletzt am Straßenrand in NÖ: Niemand sucht diesen Kater

Mit gebrochenem Kiefer und inneren Blutungen wurde Kater „Cloud“ nach einem Unfall gerettet. Das Tierheim St. Pölten schlägt nun Alarm.
Johannes Weichhart
28.05.2026, 09:38

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Verletzte, erschöpfte Katze mit Verband an der Vorderpfote liegt auf einer bunten Decke und wirkt schwach.

Der kleine Kater „Cloud“ hat nur knapp überlebt. Das Tier dürfte von einem Auto erfasst worden sein und wäre fast verendet. Mit massiven Verletzungen, darunter ein gebrochener Kiefer, innere Blutungen und akute Atemprobleme, kämpfte der Kater in den ersten Stunden nach dem Unfall um sein Leben.

Tierheim alarmiert: Rätsel um ausgesetzte Sittiche in St. Pölten

„Zunächst ging es ausschließlich darum, ihn zu stabilisieren und überhaupt am Leben zu halten“, schildert Victoria Bischof, Leiterin des Tierheims St. Pölten. Erst nach intensiver Notfallversorgung konnte die komplizierte Operation am Kiefer durchgeführt werden.

Inzwischen befindet sich „Cloud“ auf dem Weg der Besserung. Dennoch braucht der Kater weiterhin Medikamente, regelmäßige Kontrolluntersuchungen sowie spezielle Pflege und Nahrung.

Immer mehr schwer verletzte Katzen

Clouds Schicksal ist laut Tierheim kein Einzelfall. Bereits mehrere schwer verletzte Katzen mussten heuer nach Verkehrsunfällen aufgenommen und medizinisch versorgt werden. Besonders problematisch: Keines der Tiere war gechippt oder registriert.

„Das ist für uns enorm belastend“, erklärt Obmann Thomas Kainz. „Oft wissen wir nicht, ob irgendwo verzweifelte Besitzer nach ihrem Tier suchen. Gleichzeitig bleiben wir auf den hohen Behandlungskosten sitzen.“

Tierheim ruft um Hilfe: Schwer verletzte Katzen nach Unfällen

Das Tierheim appelliert deshalb dringend an Katzenhalter, ihre Tiere chippen und registrieren zu lassen. Im Ernstfall kann dadurch rasch festgestellt werden, wem ein verletztes Tier gehört. Neben Unfalltieren belasten auch die steigende Zahl an Streunerkatzen und Fundtieren die Tierheime zunehmend finanziell.

Weitere Informationen unter: https://tsvstp.at/

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