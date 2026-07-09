Schönbrunn: Neues Zebra-Fohlen erkundet die Anlage

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es Nachwuchs bei den Zebras: Ein Hengstfohlen wurde Anfang Mai geboren und erkundet bereits an der Seite seiner Mutter die Anlage.

Noch wird es regelmäßig gesäugt, doch es zeigt sich zunehmend interessiert am Futter der erwachsenen Tiere, wie die APA berichtet. Dazu zählen vor allem Gras und Heu, aber auch frische Äste und Blätter, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos.

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Frisches Laub wird tiefgefroren „Frische Äste und Laub sind für viele unserer Tiere wie Elefanten, Giraffen und Nashörner ein wertvolles Futter und eine wichtige Beschäftigung. Besonders wichtig ist das Laub auch für Nahrungsspezialisten, die ganzjährig auf Blätter angewiesen sind“, erklärte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Ein Teil des frischen Laubs werde daher sorgfältig abgezupft und tiefgefroren, um auch im Winter Tierarten wie die Bärenstummelaffen versorgen zu können.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Der kleine Zebrahengst erkundet die Anlage im Tiergarten Schönbrunn.