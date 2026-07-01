Schönbrunn 2025 fast mit Besucherrekord, heuer „Jammern auf hohem Niveau“

Die größte und meistbesuchte Touristenattraktion Österreichs ist das Schloss Schönbrunn in Wien. Mit jährlich mehreren Millionen Besuchern ist die barocke Sommerresidenz der Habsburger der absolute Spitzenreiter unter den österreichischen Sehenswürdigkeiten. Dahinter steht die wirtschaftlich durchaus erfolgreiche Schönbrunn Group, die neben dem weltberühmten Schloss in Wien auch Schloss Hof in Marchfeld (NÖ), das Sisi Museum sowie das Möbelmuseum in Wien für die Republik betreibt. Die Bilanz für 2025 wurde am Dienstagabend von Geschäftsführer Klaus Panholzer präsentiert.

Mit 5,26 Millionen Besuchern (+10,1 Prozent zu 2024) wurde in der gesamten Gruppe fast der Besucherrekord von 2019 mit damals 5,52 Millionen Besuchern eingestellt. Das Schloss Schönbrunn allein trug zur Gesamtzahl 3,963 Millionen Besucher bei, ein Plus um 10,3 Prozent. Aufgrund der Nahostkrise und dem zeitweisen Ausfall der Flugdrehscheibe Dubai sei heuer ein Minus von rund 8 Prozent zu erwarten, sagte Panholzer vor Journalisten. Er sprach aber von „Jammern auf hohem Niveau“. Schon im Vorjahr konnte der 100-millionste Besucher begrüßt werden. Der Umsatz stieg um 5 Prozent auf 97,3 Millionen Euro, 18,7 Millionen konnten an die Republik in Form von Steuern, Pacht und Fruchtgenuss abgeführt werden. Der Überschuss, der neuerlich für künftige Sanierungs- und Investitionsprojekte auf die hohe Kante gelegt wird, betrug im Vorjahr 11,85 Millionen Euro.