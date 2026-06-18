Nasenbären-Nachwuchs in Schönbrunn erkundet die Anlage

In der tierischen Wohngemeinschaft der Nasen- und Brillenbären im Tiergarten Schönbrunn ist aktuell besonders viel los: Vier junge Weißrüssel-Nasenbären unternehmen ihre ersten Ausflüge in die Außenanlage. "Ende März hat unser jüngeres Weibchen Jungtiere zur Welt gebracht. Nasenbären sind Nesthocker. Sie kommen blind zur Welt und verbringen ihre ersten sechs bis sieben Lebenswochen gut versteckt in Baumnestern", erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Ende März gab es Nachwuchs bei den Nasenbären in Schönbrunn.

Deshalb waren sie für die Besucherinnen und Besucher bisher kaum zu sehen, wurde der Direktor in einer Aussendung am Donnerstag zitiert. Inzwischen werden die beiden Weibchen und die beiden Männchen immer neugieriger, erkunden ihre Umgebung und haben auch den Rest des Nasenbären-Clans kennengelernt. Mit etwas Glück können Besucherinnen und Besucher die Jungtiere bereits bei ihren ersten Kletterversuchen beobachten.