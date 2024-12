Tiergarten Schönbrunn: Nachwuchs bei den Faultieren

Das Jungtier kam am 18. November zur Welt, berichtete der Zoo am Donnerstag.

Faultierwissen

Zweifingerfaultiere dösen bis zu 20 Stunden am Tag. Damit sparen sie Energie, da ihre pflanzliche Ernährung nur wenig davon liefert. In den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas haben sie erstaunliche Anpassungen an ihr Leben im Zeitlupentempo entwickelt, sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck: "Faultiere verbringen ihr Leben kopfüber an Ästen hängend. Dank des Scheitels, der bei ihnen am Bauch verläuft, kann Regenwasser gut abfließen. Zudem wachsen in ihrem Fell Algen, die ihnen sowohl Tarnung bieten als auch als Snack dienen."