Riesen-Aquarium: Im Tierpark Schönbrunn entsteht eine neue Attraktion

"Ein neues Wahrzeichen für Wien". So bezeichnete Architekt Manfred Wedhorn das Megaprojekt, für dessen Planung unter anderem er verantwortlich ist. Bis 2028 soll im Tiergarten Schönbrunn ein neues Artenschutz-Aquarium entstehen. Es ist das bisher größte Bauprojekt in der Geschichte des Zoos .

So soll das neue Aquarium aussehen

Vorreiter in Züchtung bedrohter Arten

Der Fokus liegt darauf, Besucherinnen und Besucher für die Biodiversität der Unterwasserwelt zu begeistern und damit auch auf die Gefährdung der Natur aufmerksam zu machen.

Der Tiergarten übernimmt schon länger eine internationale Vorreiterrolle, wenn es um den Schutz und die Züchtung von gefährdeten Wassertierarten geht. Rund 60 hochbedrohte Süßwasserarten, von denen drei in freier Wildbahn bereits ausgerottet sind, leben im Tiergarten Schönbrunn. Außerdem gibt es rund 80 verschiedene Quallenarten, so viele wie in keinem anderen Zoo. Das neue Aquarium soll auch einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und über den Aufwand, der mit der Züchtung verbunden ist, aufmerksam machen.