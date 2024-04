Wiener Taxler soll Autofahrer mit Messer bedroht haben

Ein Wiener Taxichauffeur soll in der Nacht auf Samstag einen Autolenker, der in der Leopoldstadt vor ihm fuhr, zunächst bedrängt, dann überholt und schließlich zum Anhalten genötigt und mit einem Messer bedroht haben. Der 33-Jährige wurde von der Polizei gestoppt, in seinem Wagen fand sich ein Stanley-Messer. Nach einer vorläufigen Festnahme und Befragung, bei der der Beschuldigte alles abstritt, wurde er auf freiem Fuß angezeigt.