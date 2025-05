In 3 Wochen zu Rot-Pink in Wien: Was SPÖ und Neos jetzt besprechen

Nämlich die gute Gesprächsbasis. In der vergangenen Legislaturperiode hat die Zusammenarbeit gut geklappt - das wurde nicht nur in den vergangenen Wochen stets betont, sondern auch heute; zuerst von Ludwig selbst und dann im Anschluss von einer freudestrahlenden Bettina Emmerling bei einem eiligst einberufenen Medientermin.

Die FPÖ habe er immer ausgeschlossen, betonte Ludwig einmal mehr. "Was ich vor der Wahl gesagt habe, gilt auch nach der Wahl. Das liegt unter anderem an Aussagen, die von der FPÖ getroffen worden sind, aber auch, weil ein FPÖ-Mandatar nach dem Wiederbetätigungsgesetz verurteilt worden ist. Das macht eine Zusammenarbeit nicht möglich".

Motto: "Sozialer Zusammenhalt und wirtschaftliche Stärke"

Ludwig skizzierte, welche Themen er in allen Sondierungsgesprächen auf den Tisch gelegt hat - und was für ihn darum pioritär zu behandeln sei. Das Motto für die kommenden fünf Jahre könne man unter "sozialem Zusammenhalt und wirtschaftlicher Stärke" zusammenfassen, so Ludwig. Besonderes Augenmerk wolle er darum auf diese Themen legen und sie auch in die nun kommenden Gespräche einfließen lassen: