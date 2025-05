"Weiter wie bisher": Wie ÖVP, FPÖ und Grüne auf die SPÖ-Wahl reagieren

"Der Wiener Bürgermeister entscheidet sich für eine Fortsetzung der Stillstandskoalition und für ein schlichtes ‚Weiter wie bisher’. Wir nehmen diese Entscheidung zur Kenntnis“, bedauerte der designierte neue VP-Obmann Markus Figl daher. Nun wolle man "die treibende Oppositionskraft im Wiener Rathaus bleiben – konstruktiv, kritisch und mit dem Ziel, für ein besseres Wien von morgen zu arbeiten“, so Figl. Döblings Bezirksvorsteher Resch trauerte der Chance offenkundig nach, da es in den Sondierungsgesprächen Schnittmengen bei "Wirtschaft, Infrastruktur und Gesundheit“ gegeben habe.

Auch an den Pinken lassen die Blauen kein gutes Haar: "Sie werden – wie schon in den letzten fünf Jahren – alles, was die SPÖ vorgibt, abnicken und ihre eigenen Wahlversprechen, etwa für mehr Transparenz, über Bord werfen“, so Nepp.

"Die FPÖ ist in Wien die einzige starke Oppositions- und Kontrollkraft. Wir werden die Missstände dieser Koalition schonungslos aufzeigen, aber auch zahlreiche Initiativen für mehr Sicherheit und Fairness in dieser Stadt setzen“, erklärt der Wiener FPÖ-Chef.