Wien sperrt auf: Die inszenierte Rückkehr in die Freiheit

7.50 Uhr,

Innere Stadt, Café Landtmann

Im Traditionscafé Landtmann am Universitätsring lebt die Lust am Sehen und Gesehenwerden auf: Auf den Tischen liegen Reservierungskärtchen, auf vielen davon erspäht man bekannte Namen. Die türkise Tourismusministerin Elisabeth Köstinger macht vor dem Ministerrat Fotos mit Landtmann-Chef Berndt Querfeld, im Wintergarten isst ÖVP-Nationalratsabgeordneter Martin Engelberg ein Butterbrot mit Blümchen-Dekor.

Wer dazugehören will, muss erst an der Mitarbeiterin am Eingang vorbei, die einen Corona-Test, ein ärztliches Attest oder einen Impfpass verlangt und die Gäste bittet, sich zu registrieren. Für den Notfall hält man Selbsttests bereit, sagt Querfeld. Gebraucht habe man sie bisher aber nicht: „Das ist gut so. Wir sind ja keine inoffizielle Teststraße.“

Bei den offiziellen Teststraßen im Land machen sich die Öffnungen durchaus bemerkbar: Es sei viel los, erzählt ein Mitarbeiter: „Wir lernen heute ganz neue Leute kennen. Alle, die ins Gasthaus wollen und davor noch nie bei uns waren.“

8.45 Uhr,

Innere Stadt, Café Frauenhuber

Im Café Frauenhuber in der Himmelpfortgasse bekommt der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck – wie wohl viele Wiener um diese Zeit – den ersten Kaffee serviert. Allerdings auch den

falschen. Ärgerlich. Immerhin hat man eine Heerschar an Journalisten hierher beordert. Zum Posieren mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) taugt die Melange gerade noch. Trinken will Ruck dann aber doch etwas anderes. Espresso. So wie Ludwig.

Ebenso einig wie beim Kaffee sind sich die beiden dann in ihrer Begeisterung über die Öffnungen: Wieder ins Kaffeehaus gehen zu können, sei „eine große Freude“, betonen sie. Diesen Satz wird man heute noch öfter hören.