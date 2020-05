Wien soll kinder- und jugendfreundlichste Stadt werden

In Wien soll es ab dem nächsten Schuljahr eine Ehrenamtswoche geben, in der sich die Schüler zum Wohl der Allgemeinheit betätigen können, anstatt die Schulbank zu drücken. Bei der Sanierung und Erweiterung von Bildungseinrichtungen haben die Jugendlichen künftig ein Mitspracherecht. Zudem wird es ein Gratis-Öffi-Ticket für Kindergarten- und Schulausflüge geben. Und in Parks sind "Naschstraßen" vorgesehen - das heißt, es werden Beeren gepflanzt, die von den Passanten gepflückt und vernascht werden dürfen.

Das sind nur einige Vorhaben im Rahmen der 60 Seiten umfassenden Wiener Kinder- und Jugendstrategie 2020-2025, die am Donnerstag von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Vizestadtchefin Birgit Hebein (Grüne), Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und Grün-Gemeinderat Peter Kraus präsentiert wurde. Insgesamt sieht sie 193 jugendspezifische Maßnahmen quer durch alle Ressorts vor - bereits bestehende und auch neue.

Vorausgegangen ist dem Maßnahmenkatalog das größte Bürgerbeteiligungsprojekt, das es in Wien je gegeben hat: Wie der Kinder-KURIER berichtete, konnten im Vorjahr 22.581 Kinder und Jugendliche in insgesamt 1.300 Workshops ihre Lebensrealität beschreiben und ihre Wünsche an die Stadt formulieren.