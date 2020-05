Pkw krachte frontal mit Lkw zusammen: Fahrer tot

Ein 71 Jahre alter Mann ist am Montag bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Simmering gestorben. Er war mit seinem Pkw frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Seine Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus gebracht, informierte der ÖAMTC. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sagte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung der APA.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr auf der Alberner Hafenzufahrtsstraße auf Höhe der Hausnummer 19. Der Pkw geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn uns stieß frontal mit dem Lkw zusammen, sagte eine Sprecherin der Wiener Polizei.

Der Lenker und seine Beifahrerin wurden im Auto eingeklemmt. Für den 71-Jährigen kam trotz sofortiger Reanimationsversuche jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die 29 Jahre alte Beifahrerin erlitt laut Rettung schwere Kopfverletzungen, Brüche und Prellungen.