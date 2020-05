Gefahrguttransport brannte vor Einkaufszentrum

In Wien-Simmering ist es am Mittwochvormittag zu einer brenzligen Situation mit einem Gefahrguttransport gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein mit acht Tonnen leicht entzündbaren Altfarben beladener Lastkraftwagen vor einem Einkaufszentrum in Brand. Zu diesem Zeitpunkt bestand höchste Explosionsgefahr.

Der 49-jährige Lkw-Lenker fuhr die „rollende Bombe“ noch einige Meter weiter, um den Wagen aus dem größten Gefahrenbereich zu bringen. Dann verständigte er sofort die Einsatzkräfte. Die Wiener Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen.

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung Wien zogen einen circa 100 Meter großen Sperrkreis rund um das gefährliche Objekt. Danach wurde der Lkw in die Müllverbrennungsanlage in Wien Donaustadt gebracht. Dort entzündete sich das Ladegut erneut, doch es bestand keine weitere Gefährdung von Personen.