Falsche Medikamente in Wiener Seniorenheim: Anzeige eingebracht

In einem Heim der Wiener Häuser zum Leben sind 20 Bewohnerinnen und Bewohner über einen längeren Zeitraum falsche Medikamente gegeben worden. Das erklärte der Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) - Häuser zum Leben am Montag via Aussendung. Die Staatsanwaltschaft Wien prüft derzeit eine Sachverhaltsdarstellung, wie Behördensprecherin Nina Bussek der APA erklärte. Weitere Details wurden nicht genannt. Wie eine Sprecherin der Häuser zum Leben sagte, sei die Sachverhaltsdarstellung proaktiv an die Staatsanwaltschaft gesendet worden. Die Teamleiterin des Ambulanzteams sowie die Direktorin des Hauses wurden bereits freigestellt. „Weitere dienstrechtliche Konsequenzen werden folgen“, hieß es. Die Häuser zum Leben sprachen von einem „Personalversagen“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gerhard Deutsch Zu der gefährlichen Panne kam es in einer Einrichtung von Häuser zum Leben in der Leopoldstadt (Symbolbild).

„Den Betroffenen geht es gesundheitlich gut - alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses sowie die Angehörigen der Betroffenen wurden bereits informiert“, hieß es in der Aussendung. Nach Informationen der APA soll sich dies aber lediglich auf den Wechsel bei der Leitung des Hauses beschränkt haben, Gründe dafür sollen die Bewohnerinnen und Bewohner nicht erfahren haben. „So etwas hätte niemals passieren dürfen“ Bei zwei Betroffenen stehen noch Labortests aus, um gesundheitliche Folgen zur Gänze auszuschließen. Konkret geht es unter anderem um das Schmerzmittel Seractil. „Im konkreten Fall wich die Verabreichung von der ärztlichen Verschreibung ab, da statt der vorgesehenen dreimal täglichen Gabe das Medikament nur zweimal täglich verabreicht wurde“, sagte die Sprecherin. Statt einem konkreten Vitamin-D-Präparat wurde zudem eine andere Variante des gleichen Produkts in Tropfen- statt in Tablettenform gegeben. Ein Arzneimittel gegen eine überaktive Blase wurde stattdessen entgegen einer ärztlichen Verordnung gar nicht verabreicht. Auch seien Medikamente für eine abweichende Tageszeit - etwa mittags statt abends - oder bereits abgesetzte Medikamente weiter gegeben worden.

Die Häuser zum Leben müssen die geplanten Schritte zur Aufklärung schnellstmöglich und in vollem Umfang umsetzen. von Peter Hacker Gesundheitsstadttrat

Geschäftsführer Christian Hennefeind bedauerte die Pannen am Montag: „Die Sicherheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität, so etwas hätte niemals passieren dürfen.“ Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Präsident des Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser - Häuser zum Leben, erklärte die Vorfälle für „inakzeptabel“. „Die Häuser zum Leben müssen die geplanten Schritte zur Aufklärung schnellstmöglich und in vollem Umfang umsetzen“, sagte er. Erster Fall im März 2025 Erstmals sei ein derartiger Fall im März 2025 aufgetreten, hieß es weiter. „Damals gab es eine diesbezügliche Beschwerde, der wir auch nachgegangen sind“, hieß es. „Die damals gesetzten Schritte waren nicht ausreichend, wie sich jetzt gezeigt hat“, räumte die Sprecherin ein. Ans Licht gekommen waren die Vorfälle laut der Sprecherin während der Abwesenheit der Direktorin im Haus Leopoldau. „Die stellvertretende Direktorin wurde auf Unregelmäßigkeiten bei der Medikation hingewiesen“, wurde erklärt. Daraufhin sei sofort eine Überprüfung der Medikamentenversorgung angeordnet worden.

Nach Feststellung der Vorfälle im Haus Leopoldau wurde inzwischen eine zusätzliche Kontrollebene eingezogen. „Bis auf weiteres wird jede einzelne Medikation einer zusätzlichen Kontrolle unterzogen. Damit werden unsere Qualitätsabläufe im Medikamentenmanagement im Haus Leopoldau - wie in allen anderen Häusern - wieder eingehalten“, wurde mitgeteilt. Ob dem Personal auch strafrechtliche Konsequenzen drohen, steht noch nicht fest. Eine dementsprechende APA-Anfrage an die Pressestelle der Häuser zum Leben war am Montag noch ausständig. Auch die Hintergründe der Vorfälle sind noch unklar. Zur vollen Aufklärung läuft bereits eine umfassende externe Prüfung der Vorfälle samt Gutachten, hieß es. Die zuständige Behörde MA40 sei bereits aktiv. Kritik aus der Opposition „Hacker ist gefordert, umgehend zu handeln“, erklärte die Wiener FPÖ-Gesundheitssprecherin Angela Schütz am Nachmittag in einer Aussendung. Sie verlangte eine rasche Überprüfung und Verbesserung der Abläufe in den Wiener Pflegeeinrichtungen und warf dem Stadtrat „strukturelle Probleme“ in seinem Ressort vor.