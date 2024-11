Seestadt Aspern als Baustelle: Kritik an zu wenig Sport-Platz für Kinder

Die Folgen des im internationalen Vergleich mickrigen Angebots beschreibt Karl Katterbauer , Fußballtrainer des SV Essling , so: „Es kommen so viele Kinder aus der Seestadt zu uns, dass wir viele und deren Eltern immer wieder wegschicken müssen.“

Mithilfe seiner Sprecherin zählt Grüneis peu en peu auf: „Drei Schulturnsäle, die außerhalb der Schulzeiten von Vereinen genützt werden können, fünf Skysoccer-Plätze am Dach der Hochgarage an der U2-Station, ein Turnsaal, der von einem Kampfsport-Anbieter betrieben wird.“

Der FC Seestadt in Tulln

Der junge Obmann des FC Seestadt will sich mit den Mächtigen in der Seestadt nicht anlegen, erzählt dem KURIER dann aber doch, dass sein erstes Team, das in der zweithöchsten Spielklasse für Futsal (eine Variante von Hallenfußball) gute Figur macht, Heimspiele in Ermangelung einer größeren Sporthalle in Fischamend oder Tulln austragen muss.

Gerne würde Kabir Abbasi, der grundsätzlich ein großer Fan der Seestadt ist, schon bald auch Volley- und Basketball anbieten. Doch es fehlt an den dafür notwendigen Spielflächen.

Auf die Frage, ob denn der ÖFB auf dem derzeit gebauten Campus in der Nähe der U-Bahn-Station Plätze für den Breitensport öffnen wird, sagt Robert Grüneis: „Da werden wir die Gespräche mit dem Fußballverband wieder aufnehmen.“