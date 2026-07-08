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Wien

Reichsbrücke: Unfalllenker klettert über Geländer und beißt Polizisten

Nach einem Verkehrsunfall in Wien flüchtete ein 28-Jähriger auf die Reichsbrücke und verletzte bei der Festnahme zwei Polizisten.
08.07.2026, 14:58

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein 28-jähriger Mann soll am Dienstagnachmittag in der Donaustadt nach einem Verkehrsunfall die Flucht ergriffen, auf der Reichsbrücke über das Geländer geklettert und sich bei seiner Festnahme gegen Polizeibeamte gewehrt haben. 

Beamte des Streifendienstes wurden gegen 14.40 Uhr im Bereich Vorgartenstraße/Lassallestraße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Der Unfalllenker soll dabei ohne anzuhalten weitergefahren sein. 

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Den Polizisten gelang es, das Fahrzeug anzuhalten, und kontrollierten den 28-jährigen Lenker. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Ägypter offenbar fremdenrechtliche Maßnahmen bestanden und er zudem keine gültige Lenkberechtigung besaß.

Verdächtiger rannte in den Gegenverkehr

Während die Beamten weitere Abklärungen vornahmen, ergriff der Mann plötzlich die Flucht: Er lief auf die nahe gelegene Reichsbrücke, rannte in den Gegenverkehr und kletterte schließlich über das Brückengeländer.

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Den Polizisten gelang es schließlich, den 28-Jährigen festzunehmen. Dabei soll er die Beamten getreten und einen Polizisten gebissen haben. Er wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen.

Beide Beamten wurden verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall sind derzeit im Gange.

Blaulicht Wien Donaustadt
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