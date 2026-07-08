Reichsbrücke: Unfalllenker klettert über Geländer und beißt Polizisten

Ein 28-jähriger Mann soll am Dienstagnachmittag in der Donaustadt nach einem Verkehrsunfall die Flucht ergriffen, auf der Reichsbrücke über das Geländer geklettert und sich bei seiner Festnahme gegen Polizeibeamte gewehrt haben. Beamte des Streifendienstes wurden gegen 14.40 Uhr im Bereich Vorgartenstraße/Lassallestraße auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Der Unfalllenker soll dabei ohne anzuhalten weitergefahren sein.

Den Polizisten gelang es, das Fahrzeug anzuhalten, und kontrollierten den 28-jährigen Lenker. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Ägypter offenbar fremdenrechtliche Maßnahmen bestanden und er zudem keine gültige Lenkberechtigung besaß. Verdächtiger rannte in den Gegenverkehr Während die Beamten weitere Abklärungen vornahmen, ergriff der Mann plötzlich die Flucht: Er lief auf die nahe gelegene Reichsbrücke, rannte in den Gegenverkehr und kletterte schließlich über das Brückengeländer.