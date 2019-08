Wien: Psychisch Kranke wollte Fünfjährige aus Museum mitnehmen

Eine wildfremde Frau hat am 1. September 2018 im Technischen Museum in Wien ein fünfjähriges Mädchen an sich gerissen und wollte mit der Kleinen das Gebäude verlassen. Wäre die Frau gesund, hätte sie sich am Mittwoch wegen versuchter Kindesentziehung und schwerer Nötigung am Landesgericht verantworten müssen.

Die 40-Jährige leidet aber seit ihrem 18. Lebensjahr an einer bipolaren affektiven Störung. Im Spätsommer des Vorjahrs setzte sie die Medikamente ab. "Ich bin nicht mehr zur Psychiaterin gegangen. Mir war zu heiß", erklärte sie nun einem Schöffensenat (Vorsitz: Christoph Bauer). Infolgedessen kam ihre Erkrankung wieder zum Durchbruch. "Ich hatte eine manische Episode", erklärte die 40-Jährige das Geschehen im Museum. Und weiter: "Ich kann mich an den Tag überhaupt nicht erinnern. So ist der Mensch."

Vier Männer befreiten Kind

Die Fünfjährige hatte in Begleitung der Mutter und ihres Onkels das Museum besucht. Plötzlich ging eine unbekannte Frau auf die Gruppe zu und erklärte, sie sei die Mutter des Mädchens. Die Familie versuchte der eigenartig wirkenden Fremden zu entkommen, die jedoch die Gruppe verfolgte. Plötzlich versetzte sie der Mutter einen Stoß gegen die Schulter, bückte sich zu ihrer Tochter, hob die Kleine auf, drückte diese an sich und versuchte davonzulaufen. Die Fünfjährige wollte sich aus den Armen der Unbekannten winden, was ihr nicht gelang. Schließlich kamen mehrere Männer der geschockten Mutter zu Hilfe, die um ihre Tochter kämpfte. Am Ende bedurfte es vier kräftiger Männer, um der psychisch kranken Frau nach mehreren Minuten das zu diesem Zeitpunkt völlig verängstigte Mädchen abzunehmen.